Жители домов на Теннисной остались без воды из-за прорыва водопровода

Специалисты устраняют последствия коммунальной аварии в Промышленном районе. Здесь в субботу, 28 апреля, 8 домов лишились воды из-за прорыва на водопроводе. Об этом 63.ru сообщили в «Самарских коммунальных системах».

Поток воды размыл асфальт недалеко от дома по адресу Юбилейная, 3, в яму с водой провалилось такси.

— С 9:45 без холодной воды остались 8 домов по адресам Теннисная, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 29, 39 и 39а, — рассказали в «СКС». — Для жителей этих домов установили бойлеры.

Точные сроки устранения аварии пока не сообщаются.