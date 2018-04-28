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Жители домов на Теннисной остались без воды из-за прорыва водопровода
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Жители домов на Теннисной остались без воды из-за прорыва водопровода 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Специалисты устраняют последствия коммунальной аварии в Промышленном районе. Здесь в субботу, 28 апреля, 8 домов лишились воды из-за прорыва на водопроводе. Об этом 63.ru сообщили в «Самарских коммунальных системах».
Поток воды размыл асфальт недалеко от дома по адресу Юбилейная, 3, в яму с водой провалилось такси.
— С 9:45 без холодной воды остались 8 домов по адресам Теннисная, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 29, 39 и 39а, — рассказали в «СКС». — Для жителей этих домов установили бойлеры.
Точные сроки устранения аварии пока не сообщаются.
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