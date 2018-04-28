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Принадлежащий «Яндексу» сервис объявлений «Авто.ру» открыл собственный офлайн-центр по продаже машин
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Принадлежащий «Яндексу» сервис объявлений «Авто.ру» открыл собственный офлайн-центр по продаже машин 

RB.ru 43 минуты назад
Фото: RB.ru
В центре можно провести диагностику автомобиля, оценить его и продать. В шоу-руме уже есть автомобили с пробегом для продажи, рассказали в «Авто.ру».
«Мы стремимся стать сервисом, который будет помогать на всем пути владения автомобилем: помимо сервиса объявлений по продаже и покупке автомобилей у нас есть разделы «Запчасти» и «Автосервисы», а также оценка стоимости и проверка. Теперь мы выделяем новый экспериментальный продукт и выходим на офлайн-рынок», — отметил гендиректор «Яндекс. Вертикалей» Антон Забанных.
Диагностика включает в себя оценку состояния кузова, интерьера и всех систем по списку более чем из 200 пунктов. Покупатель может изучить подробный отчет о состоянии машины и приобрести ее в центре.
В трех центрах диагностики проводятся техническая и юридическая проверки, компания также предлагает услугу выездного осмотра.
«Авто.ру» выкупает автомобили, подходящие по ряду критериев. Автомобиль должен быть в хорошем состоянии без серьезного ремонта кузова и «чист» юридически. Компания приобретает автомобили «по цене, близкой к рыночной».
Сервис входит в группу компаний «Яндекса» с 2014 года. В августе 2017 года «Авто.ру» открыл два центра по диагностике подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге, и ранее в 2016 году — еще три центра оценки состояния подержанных машин в Москве.
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