Принадлежащий «Яндексу» сервис объявлений «Авто.ру» открыл собственный офлайн-центр по продаже машин

В центре можно провести диагностику автомобиля, оценить его и продать. В шоу-руме уже есть автомобили с пробегом для продажи, рассказали в «Авто.ру».

«Мы стремимся стать сервисом, который будет помогать на всем пути владения автомобилем: помимо сервиса объявлений по продаже и покупке автомобилей у нас есть разделы «Запчасти» и «Автосервисы», а также оценка стоимости и проверка. Теперь мы выделяем новый экспериментальный продукт и выходим на офлайн-рынок», — отметил гендиректор «Яндекс. Вертикалей» Антон Забанных

Диагностика включает в себя оценку состояния кузова, интерьера и всех систем по списку более чем из 200 пунктов. Покупатель может изучить подробный отчет о состоянии машины и приобрести ее в центре.

В трех центрах диагностики проводятся техническая и юридическая проверки, компания также предлагает услугу выездного осмотра.

«Авто.ру» выкупает автомобили, подходящие по ряду критериев. Автомобиль должен быть в хорошем состоянии без серьезного ремонта кузова и «чист» юридически. Компания приобретает автомобили «по цене, близкой к рыночной».