В Югре грузовик задавил восьмилетнего ребенка

В Сургуте (ХМАО) перед судом предстанет водитель грузовика, по вине которого погиб восьмилетний ребенок. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Следствием установлено, что в феврале 2018 года водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, не предоставил преимущества в движении пешеходу и допустил наезд на восьмилетнего ребёнка, переходившего проезжую часть в жилой зоне. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик от полученных повреждений скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО..