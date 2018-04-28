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В Югре грузовик задавил восьмилетнего ребенка
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В Югре грузовик задавил восьмилетнего ребенка 

N24.ru 2 часа назад
В Сургуте (ХМАО) перед судом предстанет водитель грузовика, по вине которого погиб восьмилетний ребенок. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«Следствием установлено, что в феврале 2018 года водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, не предоставил преимущества в движении пешеходу и допустил наезд на восьмилетнего ребёнка, переходившего проезжую часть в жилой зоне. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик от полученных повреждений скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО..
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