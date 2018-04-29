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В смертельном ДТП в Туле погиб пассажир Daewoo Nexia
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В смертельном ДТП в Туле погиб пассажир Daewoo Nexia 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
В Тульской области произошло страшное ДТП, в котором погиб один человек, сообщает «Инфореактор».
Как стало известно, авария произошла в четверг, 26 апреля, около 18:50 на 48-м километре автомобильной трассы «Одоев — Плавск». Сообщается, что 28-летний автомобилист за рулем Daewoo Nexia на высокой скорости не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.
По имеющимся данным, в результате ДТП погиб 41-летний пассажир Daewoo. Кроме того, в аварии пострадали еще 4 человека.
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