В смертельном ДТП в Туле погиб пассажир Daewoo Nexia

В Тульской области произошло страшное ДТП, в котором погиб один человек, сообщает «Инфореактор».

Как стало известно, авария произошла в четверг, 26 апреля, около 18:50 на 48-м километре автомобильной трассы «Одоев — Плавск». Сообщается, что 28-летний автомобилист за рулем Daewoo Nexia на высокой скорости не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

По имеющимся данным, в результате ДТП погиб 41-летний пассажир Daewoo. Кроме того, в аварии пострадали еще 4 человека.