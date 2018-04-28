Водитель Daewoo Nexia погиб на трассе Тюмень-Омск: машина загорелась после столкновения с КАМАЗом

Сегодня днем, 28 апреля, на 53-километре федеральной трассы Тюмень — Омск лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и КАМАЗ. Залетев под грузовик, легковушка загорелась. — Предварительно, автомобиль Daewoo Nexia из Тюмени выехал на встречную полосу и залетел под КАМАЗ. Лобовое столкновение спровоцировало возгорание. В результате легковушка выгорела полностью, а у грузовика обгорела кабина. Водитель Daewoo Nexia погиб. Возможно, это женщина — владелица легковушки. Водитель грузовика не получил травм, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются. На месте аварии работают два наряда ДПС. Участок федеральной трассы, на котором произошло ДТП, временно перекрыт. Объезд организован через поселок Киево.