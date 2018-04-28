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Иномарка перевернулась на бок после ДТП у «Сибирской ярмарки»
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Иномарка перевернулась на бок после ДТП у «Сибирской ярмарки» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 28 апреля на Красном проспекте в Заельцовском районе города столкнулись автомобили Datsun Mi-Do и Mercedes-Benz — в результате ДТП «Датсан» перевернулся на бок.
Авария случилась около 17:00 недалеко от фонтана у ДК «Энергия».
«Про само ДТП не в курсе, я просто мимо проходил и увидел на тротуаре перевёрнутую машину. Они прямо напротив фонтана стоят», — сообщил корреспонденту НГС в переписке в социальной сети «ВКонтакте» очевидец последствий аварии Алексей.
По информации Алексея, на месте ДТП нет ни скорой, ни сотрудников ГИБДД. Согласно сообщениям в социальных сетях, в столкновении иномарок никто не пострадал.
На прошлой неделе на Бердском шоссе несколько раз перевернулась Honda Civic: 39-летний водитель погиб на месте.
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