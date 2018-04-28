Иномарка перевернулась на бок после ДТП у «Сибирской ярмарки»

Вечером 28 апреля на Красном проспекте в Заельцовском районе города столкнулись автомобили Datsun Mi-Do и Mercedes-Benz — в результате ДТП «Датсан» перевернулся на бок.

Авария случилась около 17:00 недалеко от фонтана у ДК «Энергия».

«Про само ДТП не в курсе, я просто мимо проходил и увидел на тротуаре перевёрнутую машину. Они прямо напротив фонтана стоят», — сообщил корреспонденту НГС в переписке в социальной сети «ВКонтакте» очевидец последствий аварии Алексей.

По информации Алексея, на месте ДТП нет ни скорой, ни сотрудников ГИБДД . Согласно сообщениям в социальных сетях, в столкновении иномарок никто не пострадал.