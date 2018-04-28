Пензенский водитель снес столб со знаками «Пешеходный переход» и «Главная дорога»

В Пензенской области в городе Заречный водитель иномарки протаранил столб с дорожными знаками «Пешеходный переход» и «Главная дорога».

Инцидент произошел накануне, 27 апреля, на улице Спортивной рядом с домом № 9.

По предварительным данным, автовладелец иномарки Audi80 не справился с управление своего транспортного средства и врезался в опору. Чудом никто из людей не пострадал, а авто получило механические повреждения: у нее испорчена одна из фар и помят капот, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД по ЗАТО Заречный.

Обстоятельства ДТП выясняются.