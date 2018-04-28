Пензенские инспекторы учили детей безопасной езде на велосипеде

В Пензенской области инспекторы регионального УГИБДД организовали акцию «Велосипедом управляю — правила соблюдаю», нацеленную на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики нарушений правил дорожного движения детьми и подростками.

«В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции подробно рассказали детям о том, как и где должен ехать человек на велосипеде, с какого возраста разрешено движение по краю проезжей части и как необходимо переходить дорогу с велосипедом», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Инспекторы призвали школьников быть бдительными на дороге, уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения. Детям и взрослым полицейские вручили листовки по безопасности дорожного движения.