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Ребенок под Саратовом сорвался с железнодорожного моста
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Ребенок под Саратовом сорвался с железнодорожного моста 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
9-летняя девочка не удержалась во время спуска и рухнула с высоты.
Ученица 3-го класса пострадала в поселке Дергачи Саратовской области. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе Южного Следственного управления на транспорте.
По предварительной информации, школьница начальных классов находилась 27 апреля на железнодорожном мосту станции Алтата Приволжской железной дороги. Примерно в 17:00 она залезла на самый верх моста.
Увидев, что по рельсам едет состав, девочка напугалась и стала быстро спускаться вниз. Однако из-за спешки поскользнулась и сорвалась вниз. В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в районную больницу Дергачевского района.
В настоящий момент проводится проверка. Выясняется, как девочка оказалась на мосту без сопровождения взрослых, а также опрашиваются родители и педагоги.
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