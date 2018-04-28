Ребенок под Саратовом сорвался с железнодорожного моста

9-летняя девочка не удержалась во время спуска и рухнула с высоты.

Ученица 3-го класса пострадала в поселке Дергачи Саратовской области. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе Южного Следственного управления на транспорте.

По предварительной информации, школьница начальных классов находилась 27 апреля на железнодорожном мосту станции Алтата Приволжской железной дороги. Примерно в 17:00 она залезла на самый верх моста.

Увидев, что по рельсам едет состав, девочка напугалась и стала быстро спускаться вниз. Однако из-за спешки поскользнулась и сорвалась вниз. В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в районную больницу Дергачевского района.

В настоящий момент проводится проверка. Выясняется, как девочка оказалась на мосту без сопровождения взрослых, а также опрашиваются родители и педагоги.