Авария на «тихом» Компросе, где девятилетнюю девочку сбила иномарка, попала на видео

Сегодня, 28 апреля, в Перми девятилетняя девочка попала под колеса Renault . Авария произошла около 10:00 у дома № 77 по Комсомольскому проспекту.

За рулем автомобиля была женщина. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП попало на видеорегистратор проезжающей мимо машины. Видно, что автомобили в правом ряду остановились, чтобы пропустить девочку, а водитель Renault на левой полосе продолжила движение и сбила ребенка.

— В результате ДТП девочка была госпитализирована, — пояснили в краевой полиции. — Возбуждено административное расследование. Выяснилось, что ранее водитель привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Автоинспекторы напоминают: по правилам дорожного движения, если водитель видит, что транспортные средства снижают скорость перед пешеходным переходом, то он обязан поступить так же.

Ранее мы расскзываели об аварии на шоссе Космонавтов, где столкнулись две иномарки — четыре человека пострадали.