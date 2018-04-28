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Когда самосвал-убийца прилетел откуда не ждали
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Когда самосвал-убийца прилетел откуда не ждали 

Авторамблер 55 минут назад
Фото: Авторамблер
Этот случай в очередной раз показывает горькую истину: даже если ты соблюдаешь все правила дорожного движения, это не исключает возможность нелепой гибели по вине другого водителя.
Белый внедорожник поворачивал на Рязанском проспекте на зеленый свет, когда в него с огромной силой врезался самосвал, груженый щебнем. Судя по видео, водитель полностью потерял управление грузовой машиной: возможно, заснул или же у самосвала отказали тормоза. Водитель белого авто мог бы выжить, однако самосвал буквально смял его об отбойник, после чего опрокинулся на другое легковое авто, стоявшее на светофоре.
Известно, что один водитель погиб. Другие же, вероятно, оказались в больнице. Сам водитель самосвала, по некоторым данным, пострадал несильно.
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