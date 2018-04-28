В Уфе затопило улицу Ленина

В предпраздничный день в центре башкирской столицы случился потоп. На улице Ленина возле дома 31/33 произошла утечка. На место происшествия выехали сотрудники «Уфаводоканала».

Сейчас на месте работает аварийная бригада и исследовательская лаборатория, проводится обследование участка.

— Небольшой участок, около десяти метров полосы для движения маршрутных транспортных средств огорожено сигнальными конусами, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

После обследования будет принято решение о проведении ремонтных работ.