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В Уфе затопило улицу Ленина
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В Уфе затопило улицу Ленина 

ufa1.ru 52 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В предпраздничный день в центре башкирской столицы случился потоп. На улице Ленина возле дома 31/33 произошла утечка. На место происшествия выехали сотрудники «Уфаводоканала».
Сейчас на месте работает аварийная бригада и исследовательская лаборатория, проводится обследование участка.
— Небольшой участок, около десяти метров полосы для движения маршрутных транспортных средств огорожено сигнальными конусами, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
После обследования будет принято решение о проведении ремонтных работ.
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