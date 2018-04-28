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Водителей теперь будут штрафовать за остановку на «вафельнице»
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Водителей теперь будут штрафовать за остановку на «вафельнице» 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Штраф за данное нарушение составит 1000 рублей.
С 28 апреля в России вступают в силу изменения в правила дорожного движения, касающиеся проезда перекрестка. Речь идет о пересечении дорог, на которые нанесена желтая диагональная разметка в клеточку, имеющая второе название — «вафельница». Она была нанесена на особо сложных участках, где пересекаются транспортные потоки.
До этого на таких перекрестках часто возникали заторы из-за того, что машины, скопившиеся в хвосте пробки, не успевали покинуть пересечение дорог. Таким образом, они не давали проехать другим автомобилям.
Введение новых правил должно позволить избавиться от этой проблемы. Теперь остановка на «вафельнице» после того, как светофор переключится на красный, является нарушением. Штраф за него составляет 1000 рублей. Помимо этого, вводится новый дорожный знак, предупреждающей о подобном перекрестке за 30 метров, сообщает «Первый канал».
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