Строитель погиб от удара током в Назрани 

Рабочий погиб и ещё двое тяжело пострадали от удара током 28 апреля в Ингушетии, сообщает «Интерфакс-Юг».
Строители укладывали кровлю на крыше двухэтажного здания по улице Чеченская в Назрани, когда произошла трагедия. Троих мужчин ударило током от высоковольтной линии.
Когда приехали спасатели, один из работников уже скончался. Двоих в очень тяжёлом состоянии доставили в реанимацию республиканской больницы, за их жизни сейчас борются врачи.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, чтобы выяснить причины произошедшего.