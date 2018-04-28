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Строитель погиб от удара током в Назрани
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Строитель погиб от удара током в Назрани 

АиФ Ставрополье 27 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Рабочий погиб и ещё двое тяжело пострадали от удара током 28 апреля в Ингушетии, сообщает «Интерфакс-Юг».
Строители укладывали кровлю на крыше двухэтажного здания по улице Чеченская в Назрани, когда произошла трагедия. Троих мужчин ударило током от высоковольтной линии.
Когда приехали спасатели, один из работников уже скончался. Двоих в очень тяжёлом состоянии доставили в реанимацию республиканской больницы, за их жизни сейчас борются врачи.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, чтобы выяснить причины произошедшего.
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