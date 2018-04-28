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Страховую компанию в России впервые засудили за долгий ремонт машины
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Страховую компанию в России впервые засудили за долгий ремонт машины 

Авторадио 29 минут назад
Страховая компания выплатит неустойку за долгий ремонт машины. Это первый подобный случай в нашей стране, пишет «Российская газета». Судебный прецедент создала автовладелица из Санкт-Петербурга. Женщина попала в аварию на своём Porsche. Ремонт машины оценили почти в 300 тысяч рублей, страховщик по полису КАСКО направил ее на фирменную станцию техобслуживания. Отремонтировать машину пообещали за 30 дней, но вернули только через 11 месяцев. При этом стоимость ремонта выросла почти до полутора миллионов рублей, пишет auto.newsru.com. Хозяйка машины обратилась в суд, потребовала взыскать со страховщика неустойку за нарушение сроков выполнения работ, штраф и компенсацию морального вреда — всего около полумиллиона рублей. Суд полностью удовлетворил ее требования.
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