Ещё
В Камбодже в результате столкновения автоцистерны с внедорожником погибли пять человек — полиция
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Камбодже в результате столкновения автоцистерны с внедорожником погибли пять человек — полиция 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Пномпень, 28 апреля /Синьхуа/ — В субботу пять человек погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения автоцистерны с внедорожником "Lexus" в провинции Кахконг на юго-западе Камбоджи. Об этом заявили в местной полиции.
Как сообщается, ДТП со смертельным исходом произошло в 07:30 по местному времени на Национальной трассе номер 4 в округе Сре Амбел, когда два автомобиля, двигавшиеся в противоположных направлениях, столкнулись лоб в лоб.
Внедорожник «Lexus» и кабина автоцистерны воспламенились после столкновения. Все пять человек в салоне внедорожника погибли на месте, двое других в автоцистерне получили травмы. В полиции отметили, что когда грузовик попал в ДТП, его цистерна была пустая. По всей вероятности, вина за аварию будет возложена на водителя внедорожника.
Отметим, что число погибших в ДТП в Камбодже остается высоким. Согласно данным правительства, в 2017 году в результате автокатастроф погибли около 1780 человек, еще 5539 пострадали. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Три человека погибли в результате аварии в Мурманской области РФ Пять человек погибли в ДТП в центральной части Индии Срочно: 12 человек получили ранения в результате взрыва в Афганистане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отменим «вафельные» штрафы
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД73
Лишать прав начнут по новой статье
Самарских автовладельцев лишат автомобилей
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение