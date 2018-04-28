В Камбодже в результате столкновения автоцистерны с внедорожником погибли пять человек — полиция

Пномпень, 28 апреля / Синьхуа / — В субботу пять человек погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения автоцистерны с внедорожником " Lexus " в провинции Кахконг на юго-западе Камбоджи. Об этом заявили в местной полиции.

Как сообщается, ДТП со смертельным исходом произошло в 07:30 по местному времени на Национальной трассе номер 4 в округе Сре Амбел, когда два автомобиля, двигавшиеся в противоположных направлениях, столкнулись лоб в лоб.

Внедорожник «Lexus» и кабина автоцистерны воспламенились после столкновения. Все пять человек в салоне внедорожника погибли на месте, двое других в автоцистерне получили травмы. В полиции отметили, что когда грузовик попал в ДТП, его цистерна была пустая. По всей вероятности, вина за аварию будет возложена на водителя внедорожника.

Отметим, что число погибших в ДТП в Камбодже остается высоким. Согласно данным правительства, в 2017 году в результате автокатастроф погибли около 1780 человек, еще 5539 пострадали. —0—