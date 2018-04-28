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Мест нет: Во Львове пассажиры заблокировали движение поездов
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Мест нет: Во Львове пассажиры заблокировали движение поездов 

Украина.ру 24 минуты назад
Фото: Украина.ру
Люди потребовали увеличить до шести количество вагонов в электричке «Львов-Мукачево».
По их словам, в четырех вагонах поезда постоянно не хватает мест. Речь идет даже не о сидячих местах, многие просто не могут войти в вагон.
Пассажиры заблокировали два поезда — «Львов-Мукачево» и «Львов-Трускавец».
На место приехали руководители полиции и железной дороги. Один из чиновников пообещал людям выполнить их требование, и согласился добавить два вагона в электричку «Львов-Мукачево».
После 8 часов вечера пассажиры разблокировали движение, которое было остановлено на полтора часа.
В итоге пассажиров, которые не поместились на станции Скнилов, во Львов подвезла электричка, возвращавшаяся из Мукачево. Оттуда они добирались домой на автобусах.
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