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Названы ТОП-7 автомобилей, для которых не нужны права
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Названы ТОП-7 автомобилей, для которых не нужны права 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Эксперты подготовили список автомобилей, которыми можно управлять даже тем, у кого нет водительского удостоверения. Однако не в России, поскольку в нашей стране это запрещено.
В некоторых западных странах и Австралии становится популярным вождение автомобилей без прав, имея только сертификат от автошколы. Сдавать экзамены при этом не требуется, пишет портал Daily Motor.
Эксперты рассказали, какими автомобилями можно управлять без водительского удостоверения. Они составили рейтинг, лидером которого стал Bellier Jade Classic, управлять которым можно даже с 16 лет. Автомобиль разгоняется до 45 км/ч, а расход топлива не превышает и трех литров топлива на 100 км.
На втором месте оказался Bellier Jade Racing, который отличается от лидера рейтинга лишь спортивным оформлением и наличием усовершенствованных систем безопасности.
Третье место оказалось за еще одним авто марки Bellier — B8, напоминающим модель Fiat 500 в мини-версии. Под капотом у нее работают сразу два мотора, мощность которых составляет 5,4 лошадиных сил.
В пятерку также вошли Aixam Minauto и Aixam Sensation, отличающиеся бюджетной ценой, а ТОП-7 замкнули Aixam D-Truck и Chatenet CH40.
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