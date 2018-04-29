Составлен список автомобилей на которых можно передвигаться без прав.

Если у вас нет прав, которые дадут вам разрешение на самостоятельное вождение автомобиля, это ещё не повод расстраиваться.

Эксперты недавно опубликовали список, в котором вы можете увидеть перечень тех автомобилей на которых можно будет спокойной передвигаться имея при себе только сертификат, который вам может выдать авто школа. И кстати, чтобы его заполучить совсем не нужно проходить экзамены. Bilier Jade Classic — автомобиль, который доступен уже гражданам с 16-ти лет. Конечно здесь есть свои точные характеристики, например авто может разгоняться на больше чем на 45 километров в ч За один час мы можем израсходовать 3,2 литра. ЕЩё в этом же списке есть автомобиль Belier Jade Racing. Этот автомобиль впринципе всем схож с автомобилем классической версии, о которой мы говорили выше, но есть ещё одно преимущество — это то, что автомобиль ещё и оснащён спортивными элементами. Права не понадобятся вам, если вы надумаете приобретать и такие автомобили как: xiam Minauto, Axiam D-Truck.