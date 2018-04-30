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Составлен ТОП-5 автомобилей, на которых можно ездить без прав
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Составлен ТОП-5 автомобилей, на которых можно ездить без прав 

Daily-Motor 12 минут назад
Фото: Daily-Motor
Составлен ТОП-5 автомобилей, на которых можно ездить без прав Садиться за руль любого автомобиля в России без действующего водительского удостоверения — запрещено, однако такие правила действуют не везде. Например в ряде западных стран, а также Австралии набирает популярность способ водить автомобиль без прав, имея на руках только сертификат от автошколы. Для того, чтобы получить такой документ, не приходится даже сдавать экзамены, правда действует он лишь на ряд моделей автомобилей с малой мощностью. Они как раз и вошли в данный ТОП-5.
Без водительского удостоверения можно легально водить автомобиль Bellier Jade Classic, максимальная скорость которого составляет 45 километров в час, а расход топлива — всего 3,2-литра. Тем не менее, основным условием является возраст водителя старше 16 лет.
На второй строчке в этом рейтинге идет автомобиль Bellier Jade Racing, который практически не отличается от предыдущей модели за исключением более спортивного дизайна. Тем не менее, его «максималка» также составляет всего 45 километров в час.
Третья позиция оказалась за еще одним автомобилем марки Bellier — B8, который своей внешностью сильно напоминает модель Fiat 500, но в уменьшенном варианте. Эта машина комплектуется двигателем мощностью 5,4 лошадиные силы. Далее расположились маломощные автомобили Aixam Miniauto и Aixam Sensation, которые выделяются в данном рейтинге своей бюджетной ценой и неплохим уровнем комфорта.
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