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Полиция устроит на выходных облаву на пьяных водителей на дорогах Новосибирска
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Полиция устроит на выходных облаву на пьяных водителей на дорогах Новосибирска 

ngs.ru 18 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская автоинспекция объявила о начале акций «Нетрезвый водитель» и «Трасса» — с 28 апреля по 2 мая сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей и пресекать грубые нарушения ПДД.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, экипажи ДПС будут работать в местах наибольшей концентрации аварий и нарушений правил.
Уточнить места, где будут проводиться акции, в пресс-службе ведомства не смогли. «У нас нет информации о том, где именно будут проходить акции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Во время спецоперации особое внимание будет уделяться правилам перевозки несовершеннолетних, скоростному режиму и выездам на встречную полосу. На некоторых улицах пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.
Справка: За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности.
О том, как проходят подобные спецоперации, корреспондент НГС рассказывал в фоторепортаже: тогда дежурство закончилось погоней за пьяным лихачом по ночным улицам.
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