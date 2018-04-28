Сотрудница тюменского наркодиспансера «отмазала» пьяного водителя за 25 тысяч рублей 

30-летний житель Тюменской области ответит за дачу взятки заведующей химико-токсикологической лабораторией областного наркологического диспансера. — В мае 2017 года обвиняемый, желая избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передал через посредников заведующей лабораторией ГБУЗТО «Областной наркологический диспансер» 25 тысяч рублей. За эту сумму специалист пообещала изменить результаты проверки на трезвость и указать допустимую норму этилового спирта в крови, — рассказали в региональном управлении СКР. В итоге обвиняемый избежал административной ответственности за пьяную езду. Заплатив 25 тысяч заведующей, он не лишился водительских прав и не потратился на штраф, размер которого составляет 30 тысяч. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении водителя, уже завершено. Не избежит ответственности и заведующая лабораторией наркодиспансера, получившая взятку. Сейчас она находится под следствием.