Сотрудница тюменского наркодиспансера «отмазала» пьяного водителя за 25 тысяч рублей

72.ru: последние новости

В Тюмени пьяный инспектор ГИБДД на Mercedes собрал «паровозик» из четырех машин

Водитель Daewoo Nexia погиб на трассе Тюмень-Омск: машина загорелась после столкновения с КАМАЗом

За пару часов судебные приставы и ГИБДД остановили около 200 тюменцев, накопивших нешуточные долги