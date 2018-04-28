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В Смышляевке 3 мая перекроют железнодорожный переезд
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В Смышляевке 3 мая перекроют железнодорожный переезд 

63.ru 54 минуты назад
Фото: 63.ru
В четверг, 3 мая, в Самарской области ограничат движение через железнодорожный переезд на станции Смышляевка. Дело в том, что в районе 1118 км с 7:00 до 15:00 будут менять стрелочный перевод. Об этом сообщил представитель Куйбышевской железной дороги.
— На время ремонтных работ водителей просят пользоваться железнодорожным переездом в Зубчаниновке. Далее по Смышляевскому шоссе или под путепроводами 1121 км над рекой Падовка по съезду с трассы Самара — Бугуруслан, — рассказал представитель Куйбышевской железной дороги.
Также для оповещения жителей на переездах вывесят дополнительную информацию и установят знаки объезда.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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