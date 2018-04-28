Спрос на подержанные легковушки LADA сократился на 4,7%

Спрос на подержанные легковушки LADA сократился на 4,7% В России с января по март 2018 года, как показало исследование «Автостат Инфо», было перепродано 297 530 ед. автомобилей LADA. Годом ранее показатель перепродаж составил 312 200 ед. Спрос на подержанные «Лады» снизился за год на 4,7 процента.

За отчетный квартал текущего года бестселлером марки LADA на рынке автомобилей с пробегом стала модель LADA 2114 — 32 642 перепроданных авто (-5,6%). Второй результат у LADA 2107. Эта модель была продана в количестве 26 769 ед., что на 11% ниже уровня перепродаж прошлого года. Третье место среди автомобилей «Лада» с пробегом занимает модель LADA 2109 — 24 926 ед. (-15,4%). В ТОП-5 моделей входят также LADA 2170 Priora и LADA 2110. С января по март этого года на вторичном авторынке страны было реализовано 24 727 ед. LADA 2170 Priora (+5,8%), а также 24 459 ед. LADA 2110 (-8%).

На рынке автомобилей с пробегом в марте этого года было реализовано 113 370 машин LADA. Согласно данным «Автостат Инфо», это на 12,4% меньше результата прошлого года — 129 377 ед.