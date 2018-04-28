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1 мая весь центр Саратова перекроют из-за митинга-шествия
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1 мая весь центр Саратова перекроют из-за митинга-шествия 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
1 мая в Саратове пройдет праздничное шествие из-за которого будет ограничено движение автотранспорта по центральным улицам города, сообщает ГИБДД.
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