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В Башкирии пострадавший в ДТП пешеход заплатит 130 тысяч рублей за разбитый Mitsubishi
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В Башкирии пострадавший в ДТП пешеход заплатит 130 тысяч рублей за разбитый Mitsubishi 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Поплатиться за нарушение правил дорожного движения придется жителю Уфы.
Как установили в суде, в сентябре 2016 года мужчина выпил лишнего и перебегал улицу Софьи Перовской в неположенном месте. Добром экстрим не кончился: его сбил автомобиль Mitsubishi ASX. Пешеход получил тяжелые травмы. А как восстановился, обратился с иском в прокуратуру и потребовал, чтобы водитель возместил ему причиненные моральные страдания — 200 тысяч рублей.
Этот иск суд поддержал. Но и сам истец не ушел безнаказанным.
— С учётом того, что ДТП произошло в результате неправомерных действий пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, суд обязал его возместить автовладельцу стоимость ущерба от повреждения автомобиля в сумме около 130 тыс. руб., — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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