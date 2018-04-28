В Башкирии пострадавший в ДТП пешеход заплатит 130 тысяч рублей за разбитый Mitsubishi

Поплатиться за нарушение правил дорожного движения придется жителю Уфы.

Как установили в суде, в сентябре 2016 года мужчина выпил лишнего и перебегал улицу Софьи Перовской в неположенном месте. Добром экстрим не кончился: его сбил автомобиль Mitsubishi ASX . Пешеход получил тяжелые травмы. А как восстановился, обратился с иском в прокуратуру и потребовал, чтобы водитель возместил ему причиненные моральные страдания — 200 тысяч рублей.

Этот иск суд поддержал. Но и сам истец не ушел безнаказанным.

— С учётом того, что ДТП произошло в результате неправомерных действий пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, суд обязал его возместить автовладельцу стоимость ущерба от повреждения автомобиля в сумме около 130 тыс. руб., — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.