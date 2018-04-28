Неравный бой: в Севастополе экскаватор «впечатал» Jaguar в бетонные блоки

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Щербакова не разминулись экскаватор и элитная иномарка Jaguar . Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На фото видно, что строительная техника задней частью ударила Jaguar в правое переднее крыло, а потом еще и прижала к сложенным рядом бетонным блокам.

Причины инцидента пока неизвестны, однако пользователи одного из автофорумов переживают, что трактористу придется выплатить немалую компенсацию.

За последнюю неделю это не первый Jaguar, ставший участником ДТП. Так, в ночь с 21 на 22 апреля в Симферополе на Московском кольце водитель иномарки не справился с управлением и врезался в столб. В результате пострадали два человека.