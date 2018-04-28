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Был под наркотиками: убивший гаишника лихач на BMW дал показания
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Был под наркотиками: убивший гаишника лихач на BMW дал показания 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Такое решение сегодня, 28 апреля, вынес Советский районный суд Казани, передает ТАСС. Ранее водителю BMW были выдвинуты обвинения по двум статьям — ст. 17 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Напомним, ночью 27 апреля 31-летний житель Казани Артур Сатрутдинов на BMW 520i своей матери не остановился по требованию сотрудника ГИБДД. Пытая скрыться от полицейской погони, он выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в патрульный автомобиль, который перегородил ему дорогу. В аварии пострадал сам Сатрутдинов, а также двое инспекторов. Один из них позже скончался в больнице, не приходя в сознание.
В видео, снятом после задержания Сатрутдинова, он признается, что ранее был судим по «наркотической» статье и на протяжении нескольких лет ездил за рулем без прав. Кроме того, он подтверждает, что в момент ДТП находился под действием наркотиков.
Фото/видео: МВД Татарстана
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