Следователи начали проверку после гибели двух рыбаков в Удмуртии

Сарапул. Удмуртия. Следственный комитет начал проверку после гибели двух рыбаков на реке Кама в Сарапульском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 24 апреля трое жителей деревни Дулесово выпивали и затем отправились рыбачить на Каму на весельной лодке. Во время рыбалки лодка перевернулась, мужчины оказались в воде. Одному из них — 34-летнему мужчине удалось выплыть на берег и спастись. Тело второго — 42-летнего мужчины вытащили из воды спасатели во время поисковых мероприятий. Тело еще одного — 33-летнего мужчины до настоящего времени не найдено.

В рамках проверки произведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и опрашиваются лица, располагающие информацией о случившемся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.