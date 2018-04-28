Жесткая авария. Лоб в лоб столкнулись две иномарки на Московском шоссе

ДТП произошло сегодня на виадуке в районе улиц Кузбасской и Героя Рябцева. Столкнулись внедорожник и универсал. Официальной информации об аварии от ГИБДД нет — все работают на тестовом матче на стадионе «Нижний Новгород».

Можно только предположить. Что красная иномарка выехала на встречку — она стоит на второй полосе встречного движения. Выжил ли ее водитель, непонятно.

Очевидцы обсуждали случившееся в соцсетях. Вначале говорили, что водитель универсала умер, якобы это и стало причиной аварии. Позднее свидетель аварии написал, что все живы, а у водителя красной иномарки черепно-мозговая травма.

Московское шоссе и прилегающие улицы встали. Пробка на въезд город начинается от Орловских Двориков. Стоит Бурнаковский проезд в сторону Московсокго шоссе и улица Кузбасская.

Десять дней назад, 18 апреля, водитель муниципального автобуса умер за рулем. В результате произошло столкновение с фурой. Правда, кроме самого шофера, никто не пострадал.