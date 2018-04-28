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В Саратовской области ребенок сорвался с моста
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В Саратовской области ребенок сорвался с моста 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел в минувшую пятницу, 27 апреля. По данным пресс-службы Южного следственного управления на транспорте, примерно в 17 часов с железнодорожного моста станции Алтата, перегона «Алтата-Озинки», расположенного в черте поселка Дергачи, сорвалась малолетняя девочка.
«Девочка зачем-то забралась на самый верх железнодорожного моста. Видимо позже ей показалось, что к станции приближается поезд. Испугавшись, она стала быстро спускаться по лестнице, но не удержалась и сорвалась с высоты», — сообщают очевидцы.
В настоящий момент девочка находится в тяжелом состоянии. Ее доставили в центральную районную больницу Дергачевского района Саратовской области.
«Специалистами был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, родители несовершеннолетней, врачи и педагоги. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил представитель ведомства.
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