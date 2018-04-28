Юная пермячка со скрипкой свернула щиколотку при аварии. Видео

Перебегавшая дорогу девочка едва не погибла под колесами автомобиля в Перми. Видео с места инцидента опубликовал сайт РЕН ТВ.

На кадрах видно, что несовершеннолетняя побежала по «зебре», после того как один из водителей, движущийся по крайней правой полосе, остановился и уступил ей дорогу. Регистратор зафиксировал этот момент.

Однако девочка не успела добежать до центральной аллеи. Ее неожиданно сбил кроссовер марки Renault Duster . Нарушитель остановился, проехав пять метров. Несовершеннолетняя смогла спастись, так как во время оттолкнулась руками от машины, но получила тяжелую травму ноги.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее легковой автомобиль провалился в ливневый канал в Краснодарском крае. Пострадавшего госпитализировали. Полиция установила, что он был лишен водительских прав за вождение в пьяном виде.