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Юная пермячка со скрипкой свернула щиколотку при аварии. Видео
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Юная пермячка со скрипкой свернула щиколотку при аварии. Видео 

360tv.ru 34 минуты назад
Перебегавшая дорогу девочка едва не погибла под колесами автомобиля в Перми. Видео с места инцидента опубликовал сайт РЕН ТВ.
На кадрах видно, что несовершеннолетняя побежала по «зебре», после того как один из водителей, движущийся по крайней правой полосе, остановился и уступил ей дорогу. Регистратор зафиксировал этот момент.
Однако девочка не успела добежать до центральной аллеи. Ее неожиданно сбил кроссовер марки Renault Duster. Нарушитель остановился, проехав пять метров. Несовершеннолетняя смогла спастись, так как во время оттолкнулась руками от машины, но получила тяжелую травму ноги.
В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее легковой автомобиль провалился в ливневый канал в Краснодарском крае. Пострадавшего госпитализировали. Полиция установила, что он был лишен водительских прав за вождение в пьяном виде.
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