Ещё
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 57 минут назад
По его данным, на МКАД образовались заторы в обоих направлениях на севере (в районе Химкинского лесопарка); на внешней стороне — на востоке (район Вешняки), юго-западе (район Теплый Стан); с внутренней стороны — на северо-востоке (Ярославский район), юге (район Орехово-Борисово Южное), северо-западе (район Строгино).
По направлению от МКАД в сторону области затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Новорижском шоссе, шоссе Энтузиастов. Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на ул. Сущевский Вал, на Рсаковской эстакаде, ул. Автозаводская.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на ул. Большая Ордынка, на Садовнической, Москворецкой, Серебрянической набережных, ул. Ильинка, ул. Варварка, на Новой и Лубянской площадях, на Покровском, Чистопрудном, Рождественском бульварах, ул. Неглинная, ул. Тверская.
Агентство «Москва»: последние новости
Один человек пострадал при пожаре в гараже на юге Москвы Один человек погиб и один ранен в результате ДТП с участием трех машин на ул. Победы в Клину «Автостат»: За январь-март в столице и Подмосковье продано 29 новых автомобилей Maserati
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео81
Лишать прав начнут по новой статье
Названы 10 любимых автобрендов москвичей
На тесты вышел обновленный внедорожник Ford Everest
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение