Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов

По его данным, на МКАД образовались заторы в обоих направлениях на севере (в районе Химкинского лесопарка); на внешней стороне — на востоке (район Вешняки), юго-западе (район Теплый Стан); с внутренней стороны — на северо-востоке (Ярославский район), юге (район Орехово-Борисово Южное), северо-западе (район Строгино).

По направлению от МКАД в сторону области затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Новорижском шоссе, шоссе Энтузиастов. Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на ул. Сущевский Вал, на Рсаковской эстакаде, ул. Автозаводская.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на ул. Большая Ордынка, на Садовнической, Москворецкой, Серебрянической набережных, ул. Ильинка, ул. Варварка, на Новой и Лубянской площадях, на Покровском, Чистопрудном, Рождественском бульварах, ул. Неглинная, ул. Тверская.