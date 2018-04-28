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Финская полиция застрелила водителя, открывшего по ним стрельбу
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Финская полиция застрелила водителя, открывшего по ним стрельбу 

РИА Новости 1 час назад
ХЕЛЬСИНКИ, 28 апр — РИА Новости. Мужчина, пытавшийся скрыться от полиции, застрелен силами органов правопорядка на западе Финляндии, в местечке Лемпяяля (Lempäälä), сообщает центральная криминальная полиция страны в субботу.
"Полицейские пытались остановить в субботу подозрительного водителя. Однако он отказался подчиниться. В результате погони водитель открыл стрельбу по полицейским. В результате перестрелки водитель был застрелен", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в районе 14.30 (время совпадает с московским). Дело расследуется Центральной криминальной полицией.
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