Ещё
В Тобольске инкассаторский автомобиль задавил на тротуаре пенсионерку
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тобольске инкассаторский автомобиль задавил на тротуаре пенсионерку 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 28 апреля, в Тобольске случилось смертельное ДТП. Водитель инкассаторского автомобиля, двигаясь по тротуару задним ходом, задавил пенсионерку 1934 году рождения. От полученных травм она скончалась на месте. Трагедия произошла в 10:54 у дома № 40 по улице Ремезова. Автомобиль «Газель» в это время подъезжал к банку, который находится на первом этаже многоквартиного дома.
— Пожилая пара шла по тротуару. Бабушка погибла, а дедушка не пострадал, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
В ГИБДД уточнили, что для погрузки и разгрузки транспорту разрешено подъезжать ко входу по тротуарам, но при этом водители должны быть внимательны и соблюдать все требования безопасности.
— Наш дом, как проклятый. К банку, аптеке и магазину постоянно прямо по тротуару подъезжают машины. Где и как их обходить, непонятно, — пожаловалась жительница Тобольска, прокомментировавшая в социальных сетях пост о трагедии.
Обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняются.
72.ru: последние новости
Водитель Daewoo Nexia погиб на трассе Тюмень-Омск: машина загорелась после столкновения с КАМАЗом За пару часов судебные приставы и ГИБДД остановили около 200 тюменцев, накопивших нешуточные долги Думал отделаться штрафом: в Ишиме мать сбитой на «зебре» школьницы добилась компенсации с виновника ДТП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео81
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
На тесты вышел обновленный внедорожник Ford Everest
Пять причин «любви» ГИБДД к дачникам
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение