В Тобольске инкассаторский автомобиль задавил на тротуаре пенсионерку

Сегодня утром, 28 апреля, в Тобольске случилось смертельное ДТП. Водитель инкассаторского автомобиля, двигаясь по тротуару задним ходом, задавил пенсионерку 1934 году рождения. От полученных травм она скончалась на месте. Трагедия произошла в 10:54 у дома № 40 по улице Ремезова. Автомобиль «Газель» в это время подъезжал к банку, который находится на первом этаже многоквартиного дома.

— Пожилая пара шла по тротуару. Бабушка погибла, а дедушка не пострадал, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

В ГИБДД уточнили, что для погрузки и разгрузки транспорту разрешено подъезжать ко входу по тротуарам, но при этом водители должны быть внимательны и соблюдать все требования безопасности.

— Наш дом, как проклятый. К банку, аптеке и магазину постоянно прямо по тротуару подъезжают машины. Где и как их обходить, непонятно, — пожаловалась жительница Тобольска, прокомментировавшая в социальных сетях пост о трагедии.

Обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняются.