В Петербурге в серьёзную аварию попал известный кинорежиссёр и сценарист

Ему была сделана операция, сейчас он находится в реанимации. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось днём 28 апреля. Обстоятельства аварии выясняются.