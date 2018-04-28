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В Петербурге в серьёзную аварию попал известный кинорежиссёр и сценарист
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В Петербурге в серьёзную аварию попал известный кинорежиссёр и сценарист
Ivyborg.ru
1 час назад
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Ему была сделана операция, сейчас он находится в реанимации.
Как сообщает отдел пропаганды
УГИБДД
по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось днём 28 апреля. Обстоятельства аварии выясняются.
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