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В Петербурге в серьёзную аварию попал известный кинорежиссёр и сценарист
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В Петербурге в серьёзную аварию попал известный кинорежиссёр и сценарист 

Ivyborg.ru 1 час назад
Ему была сделана операция, сейчас он находится в реанимации.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось днём 28 апреля. Обстоятельства аварии выясняются.
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