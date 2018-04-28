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Суд арестовал казанского лихача, по вине которого погиб полицейский
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Суд арестовал казанского лихача, по вине которого погиб полицейский 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Казани Советский районный суд принял решение арестовать 31-летнего Артура Сатрутдинова, которого обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.
Напомним, накануне на улице Восстания в Казани погиб старший лейтенант полиции Юрий Матренин. Сотрудники МВД заметили автомобиль, который двигался с нарушением правил.
На требование правоохранителей остановиться водитель не отреагировал.
Преследовать нарушителя начали несколько экипажей на перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов, не выбрав безопасную скорость, иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулась с патрульным автомобилем.
Очевидцы утверждают, что это был именно таран. Прав у водителя BMW не оказалось.
На судебном заседании адвокат Сатрутдинова просил избать своему подзащитному меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В пресс-службе суда «ФедералПресс» пояснили, что требования прокуратуры в итоге удовлетворили: виновник ДТП пробудет под стражей два месяца, то есть до 27 июня.
«Звезда города, встречайте», — отозавались о нем пользователи Сети.
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