Суд арестовал казанского лихача, по вине которого погиб полицейский

В Казани Советский районный суд принял решение арестовать 31-летнего Артура Сатрутдинова, которого обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Напомним, накануне на улице Восстания в Казани погиб старший лейтенант полиции Юрий Матренин. Сотрудники МВД заметили автомобиль, который двигался с нарушением правил.

На требование правоохранителей остановиться водитель не отреагировал.

Преследовать нарушителя начали несколько экипажей на перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов, не выбрав безопасную скорость, иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулась с патрульным автомобилем.

Очевидцы утверждают, что это был именно таран. Прав у водителя BMW не оказалось.

На судебном заседании адвокат Сатрутдинова просил избать своему подзащитному меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В пресс-службе суда «ФедералПресс» пояснили, что требования прокуратуры в итоге удовлетворили: виновник ДТП пробудет под стражей два месяца, то есть до 27 июня.

«Звезда города, встречайте», — отозавались о нем пользователи Сети.