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На Южном Урале «Матиз» врезался в дерево. Пассажир скончался на месте
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На Южном Урале «Матиз» врезался в дерево. Пассажир скончался на месте 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 28 апреля, в 6.20 на 36-ом километре автодороги Бишкиль-Варламово жительница Кыштыма, 1989 года рождения, управляя автомобилем «Daewoo Matiz», по предварительным данным не выбрав безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на дерево.
«В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир, 1957 года рождения, от полученных травм скончалась до прибытия «Скорой помощи». Водитель автомобиля доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
По статистике ГИБДД на территории Челябинской области произошло 281 дорожно-транспортное происшествие за март месяц. В них 25 человек погибли, 351 человек получили травмы различной степени тяжести.
Фото ГУ МВД России по Челябинской области.
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