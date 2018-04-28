На Южном Урале «Матиз» врезался в дерево. Пассажир скончался на месте

Сегодня, 28 апреля, в 6.20 на 36-ом километре автодороги Бишкиль-Варламово жительница Кыштыма, 1989 года рождения, управляя автомобилем « Daewoo Matiz », по предварительным данным не выбрав безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на дерево. «В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир, 1957 года рождения, от полученных травм скончалась до прибытия «Скорой помощи». Водитель автомобиля доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. По статистике ГИБДД на территории Челябинской области произошло 281 дорожно-транспортное происшествие за март месяц. В них 25 человек погибли, 351 человек получили травмы различной степени тяжести. Фото ГУ МВД России по Челябинской области.