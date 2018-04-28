Водитель иномарки сбил девочку и скрылся в Краснодаре 

Авария произошла на улице Зиповской. Водитель иномарки наехал на шестилетнюю девочку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
Девочка вместе с отцом шла по пешеходному переходу. В этом время на них наехала иномарка белого цвета. Дошкольника получила множественные травмы. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.
Фото: Кубанские новости
Отец ребенка не пострадал. Сейчас полиция разыскивает преступника.
43‐летнего сочинского водителя, который сбил мальчика и скрылся, на год лишили водительских прав. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга.