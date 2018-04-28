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Мальчик и девочка сбиты автомобилями за один день в Нижегородской области
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Мальчик и девочка сбиты автомобилями за один день в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.
Как отмечается в сообщении, первое ДТП произошло в половине первого дня 27 апреля на проспекте Октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Мужчина 1981 г.р. (водительский стаж 17 лет), управляя автомобилем «Рено», совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пострадала девочка 2010 г.р.
Еще одно ДТП произошло в 15:45 в Павлове. Мужчина 1990 г.р. (водительский стаж 10 лет), управляя автомобилем «ВАЗ-21074», совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пострадал мальчик 2006 г.р.
Пострадавшие в госпитализации не нуждались. Отмечается, что оба школьника находились на улице без сопровождения взрослых.
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