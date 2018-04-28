Мальчик и девочка сбиты автомобилями за один день в Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

Как отмечается в сообщении, первое ДТП произошло в половине первого дня 27 апреля на проспекте Октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Мужчина 1981 г.р. (водительский стаж 17 лет), управляя автомобилем « Рено », совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пострадала девочка 2010 г.р.

Еще одно ДТП произошло в 15:45 в Павлове. Мужчина 1990 г.р. (водительский стаж 10 лет), управляя автомобилем «ВАЗ-21074», совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пострадал мальчик 2006 г.р.

Пострадавшие в госпитализации не нуждались. Отмечается, что оба школьника находились на улице без сопровождения взрослых.