Работа автобусных маршрутов №627к, 223к и 257к изменится с 29 апреля

«С 29 апреля 2018 г. вносятся изменения в работу маршрутов наземного транспорта на востоке Москвы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что маршрут автобуса №627к «Камчатская улица-Метро „Щелковская“ продлевается по Щелковскому шоссе до МФЦ района Гольяново. Автобусы будут следовать с остановками „5-я Парковая улица“, „3-я Парковая улица“, „МФЦ Гольяново“ (у д. №27А по дублеру Щелковского шоссе) и „Монтажная улица“ (на Щелковском шоссе в сторону Камчатской улицы). По всем дням недели изменяется время работы коротких рейсов № 223к. Последние автобусы от ул. Камчатская будут отправляться в 21:45, от станции метро „Первомайская“ — в 22:05. По рабочим дням прекращают работу короткие рейсы №257к „Уссурийская улица-Метро „Щелковская“. Освободившиеся автобусы выйдут на основной маршрут №257 „Уссурийская улица-Южное Измайлово“.