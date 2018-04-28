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Работа автобусных маршрутов №627к, 223к и 257к изменится с 29 апреля
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Работа автобусных маршрутов №627к, 223к и 257к изменится с 29 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
«С 29 апреля 2018 г. вносятся изменения в работу маршрутов наземного транспорта на востоке Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что маршрут автобуса №627к «Камчатская улица-Метро „Щелковская“ продлевается по Щелковскому шоссе до МФЦ района Гольяново. Автобусы будут следовать с остановками „5-я Парковая улица“, „3-я Парковая улица“, „МФЦ Гольяново“ (у д. №27А по дублеру Щелковского шоссе) и „Монтажная улица“ (на Щелковском шоссе в сторону Камчатской улицы). По всем дням недели изменяется время работы коротких рейсов № 223к. Последние автобусы от ул. Камчатская будут отправляться в 21:45, от станции метро „Первомайская“ — в 22:05. По рабочим дням прекращают работу короткие рейсы №257к „Уссурийская улица-Метро „Щелковская“. Освободившиеся автобусы выйдут на основной маршрут №257 „Уссурийская улица-Южное Измайлово“.
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