В Новом Уренгое серьёзная авария. Есть пострадавшие (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали на проспекте Губкина. Серьезное ДТП на проспекте Губкина.

Водитель автомобиля « Киа » остановился, чтобы пропустить пешеходов на нерегулируемом переходе. Двигавшийся сзади водитель на автомобиле « Кадиллак » нарушил дистанцию и врезался в корейский седан, пишут в городском паблике.

В результате американская машина сначала вылетела на тротуар, затем на встречную полосу. По счастливой случайности пешеходы не пострадали.

Госпитализирован водитель «Кадиллака». По предварительным данным, он был пьян.