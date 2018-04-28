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В Новом Уренгое серьёзная авария. Есть пострадавшие (ФОТО)
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В Новом Уренгое серьёзная авария. Есть пострадавшие (ФОТО) 

Красный Север 14 минут назад
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали на проспекте Губкина. Серьезное ДТП на проспекте Губкина.
Водитель автомобиля «Киа» остановился, чтобы пропустить пешеходов на нерегулируемом переходе. Двигавшийся сзади водитель на автомобиле «Кадиллак» нарушил дистанцию и врезался в корейский седан, пишут в городском паблике.
В результате американская машина сначала вылетела на тротуар, затем на встречную полосу. По счастливой случайности пешеходы не пострадали.
Госпитализирован водитель «Кадиллака». По предварительным данным, он был пьян.
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