В Новом Уренгое серьёзная авария. Есть пострадавшие (ФОТО) 

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали на проспекте Губкина. Серьезное ДТП на проспекте Губкина.
Водитель автомобиля «Киа» остановился, чтобы пропустить пешеходов на нерегулируемом переходе. Двигавшийся сзади водитель на автомобиле «Кадиллак» нарушил дистанцию и врезался в корейский седан, пишут в городском паблике.
В результате американская машина сначала вылетела на тротуар, затем на встречную полосу. По счастливой случайности пешеходы не пострадали.
Госпитализирован водитель «Кадиллака». По предварительным данным, он был пьян.