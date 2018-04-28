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Поезд сошел с рельсов в Мюнхене
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Поезд сошел с рельсов в Мюнхене 

Газета.Ru 1 час назад
В Мюнхене сошел с рельсов локомотив и первые вагоны 400-метрового товарного поезда, сообщает портал Focus.
Пострадавших в результате инцидента нет, но, по данным портала, ущерб оценивается в несколько миллионов евро. Также сообщается, что железная дорога останется перекрытой до понедельника.
В результате аварии оказались повреждены несколько вагонов состава, электрический кабель, шпалы четырех полос рельсов и других объектов на участке железной дороги.
Причина инцидента пока неизвестна.
В марте два вагона товарного поезда сошли с рельсов и опрокинулись в канадской провинции Онтарио на пути между Торонто и Оттавой. Из-за аварии были задержаны пассажирские поезда, курсирующие по данному маршруту.
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