Поезд сошел с рельсов в Мюнхене

В Мюнхене сошел с рельсов локомотив и первые вагоны 400-метрового товарного поезда, сообщает портал Focus.

Пострадавших в результате инцидента нет, но, по данным портала, ущерб оценивается в несколько миллионов евро. Также сообщается, что железная дорога останется перекрытой до понедельника.

В результате аварии оказались повреждены несколько вагонов состава, электрический кабель, шпалы четырех полос рельсов и других объектов на участке железной дороги.

Причина инцидента пока неизвестна.

В марте два вагона товарного поезда сошли с рельсов и опрокинулись в канадской провинции Онтарио на пути между Торонто и Оттавой. Из-за аварии были задержаны пассажирские поезда, курсирующие по данному маршруту.