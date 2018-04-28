Водителя «Теслы», пересевшего на пассажирское кресло в режиме автопилота, лишили прав

Жителя Великобритании Бхавеша Пателя, который, двигаясь в режиме автопилота, пересел на пассажирское кресло своей Tesla Model S, признали виновным в опасном вождении. Суд города Сент-Олбанс постановил лишить его водительского удостоверения на 18 месяцев, сообщает BBC.

Пателя приговорили к 100 часам обязательных работ. Также он должен возместить расходы Королевской уголовной прокуратуры в сумме 1800 фунтов стерлингов (154 тысячи рублей по текущему курсу). Суд мотивировал свое решение тем, что Патель в тот день поставил под угрозу не только свою жизнь, но жизнь других водителей.

Патель в свою очень признался, что поступок был глупым. Но ему просто не повезло, что кому-то удалось снять его поездку на камеру и выложить в Сеть. Помимо этого, он отметил, что его машина можеть делать «нечто восхитильное».

Функция авторуления (Autosteer) является частью системы автономного управления Tesla. Производитель неоднократно подчеркивал, что водители должен всегда держать руки на руле при ее использовании. При этом электронику, как оказалось, можно обмануть при помощи апельсина. В 2016 году автопилот Tesla стал причиной аварии со смертельным исходом.