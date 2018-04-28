Жители Соколиной горы помогли очистить дворы от брошенных автомобилей

Сообщения об одиннадцати брошенных транспортных средствах поступили в течение месяца в управу района Соколиная гора от жителей.

Проверка, которую провели специалисты, подтвердила факт ненадлежащего состояния следующих автомобилей — грузовика «Газель» на улице Ткацкой, микроавтобуса «Mersedes» на той же улице, автомобиля « ВАЗ 2107», обнаруженного на улице Уткина, а также « Линкольна », обнаруженного во дворе Фортунатовской улицы. Транспортные средства эвакуировали на спецстоянку.

Владельцы еще четырех автомобилей были обнаружены, и принадлежащие им машины были приведены в надлежащее состояние в соответствии с установленными городскими правилами. Еще по трём автомобилям проверка пока продолжается.

Напомним, что жители Соколиной горы могут сообщить об автомашинах, напоминающих брошенные, с помощью спецраздела на портале «Наш город Москва».

Фото: предоставлено ГБУ «Жилищник района Соколиная гора».