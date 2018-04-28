Ещё
Жители Соколиной горы помогли очистить дворы от брошенных автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители Соколиной горы помогли очистить дворы от брошенных автомобилей 

Управа района Соколиная гора 45 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Сообщения об одиннадцати брошенных транспортных средствах поступили в течение месяца в управу района Соколиная гора от жителей.
Проверка, которую провели специалисты, подтвердила факт ненадлежащего состояния следующих автомобилей — грузовика «Газель» на улице Ткацкой, микроавтобуса «Mersedes» на той же улице, автомобиля «ВАЗ 2107», обнаруженного на улице Уткина, а также «Линкольна», обнаруженного во дворе Фортунатовской улицы. Транспортные средства эвакуировали на спецстоянку.
Владельцы еще четырех автомобилей были обнаружены, и принадлежащие им машины были приведены в надлежащее состояние в соответствии с установленными городскими правилами. Еще по трём автомобилям проверка пока продолжается.
Напомним, что жители Соколиной горы могут сообщить об автомашинах, напоминающих брошенные, с помощью спецраздела на портале «Наш город Москва».
Фото: предоставлено ГБУ «Жилищник района Соколиная гора».
Управа района Соколиная гора: последние новости
Гознак отгрузил более 14,5 миллионов новых бланков договоров ОСАГО Апрельская встреча главы управы с жителями прошла в школе №1947 В Соколиной горе рассмотрен вопрос об изменении длины дорожных ограждений
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео81
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
На тесты вышел обновленный внедорожник Ford Everest
Пять причин «любви» ГИБДД к дачникам
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение