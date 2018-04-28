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В Стерлитамаке во время урагана на женщину упало дерево
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В Стерлитамаке во время урагана на женщину упало дерево 

ufa1.ru 55 минут назад
Фото: ufa1.ru
Разгул стихии в Башкирии в субботу, 28 апреля, спровоцировал несчастный случай в Стерлитамаке. Все произошло около шести часов вечера. Порывом ветра на проспекте Октября сломало дерево и отбросило на женщину. Удар пришелся несчастной со спины, ветки задели голову. Пострадавшая упала, ей на помощь поспешили очевидцы и вызвали скорую.
— Женщину увезли в городскую больницу, — рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.
Часом ранее шквалистый ветер разрушил кровли шести домов в деревне Ермекеево одноименного района.
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