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В Уфе пьяный на «Ладе» вылетел с трассы и врезался в забор
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В Уфе пьяный на «Ладе» вылетел с трассы и врезался в забор 

ufa1.ru 33 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Едва не закончилось трагедией ДТП в коттеджном поселке Романовка в субботу вечером, 28 апреля. Мужчина на вишневой «Ладе» мчался по центральной улице поселка, но на повороте не справился с управлением. На полном ходу машина вылетела с трассы, врезалась в забор и увязла в огромной луже. Мать с ребенком, которые шли в этот момент по обочине, чудом выскочили из-под колес.
По словам очевидцев, от водителя сильно разило алкоголем. Ему на выручку остановился автолюбитель и хотел выдернуть машину на буксире, но трос лопнул, и помощник ретировался.
— Он летел под сотку! Счастье, что людей не зацепил, — возмущалась местная жительница, ставшая свидетелем аварии.
К чести виновника аварии, у напуганных им людей он попросил прощения. А вот полиция его вряд ли простит.
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