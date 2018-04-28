В Уфе пьяный на «Ладе» вылетел с трассы и врезался в забор

Едва не закончилось трагедией ДТП в коттеджном поселке Романовка в субботу вечером, 28 апреля. Мужчина на вишневой « Ладе » мчался по центральной улице поселка, но на повороте не справился с управлением. На полном ходу машина вылетела с трассы, врезалась в забор и увязла в огромной луже. Мать с ребенком, которые шли в этот момент по обочине, чудом выскочили из-под колес.

По словам очевидцев, от водителя сильно разило алкоголем. Ему на выручку остановился автолюбитель и хотел выдернуть машину на буксире, но трос лопнул, и помощник ретировался.

— Он летел под сотку! Счастье, что людей не зацепил, — возмущалась местная жительница, ставшая свидетелем аварии.

К чести виновника аварии, у напуганных им людей он попросил прощения. А вот полиция его вряд ли простит.