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«Застряли рабочие и садоводы»: движение трамваев на ЧМЗ закрыли из-за схода вагона
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«Застряли рабочие и садоводы»: движение трамваев на ЧМЗ закрыли из-за схода вагона 

74.ru 23 минуты назад
Фото: 74.ru
В Металлургическом районе из-за схода с рельсов трамвая до вечера 28 апреля закрыли движение электротранспорта в сторону Теплоприбора. Вагон повредил две электроопоры. Последствия аварии устраняют уже более семи часов. Об этом сообщают читатели 74.ru.
Сход произошёл на перегоне «Садовая — Теплоприбор» около 13:30. С рельсов съехали две тележки трамвайного вагона маршрута № 14. Движение трамваев на ЦХП по-прежнему закрыто.
— Трамваи № 10 и № 14 следуют только до ЧМК, — подтвердили 74.ru в городской службе организации движения. — Аварию пока не устранили, но обещают восстановить движение до сегодняшнего вечера.
С 15:40 на время устранения последствий аварии от ЧМК до ЦХП запустили автобусы маршрута № 36. Они курсировали с 15-минутным интервалом. Но, как сообщают пассажиры, диспетчеры конечной трамвая на ЧМК запретили водителям маршруток подъезжать к остановке.
— ПАЗы № 36 ушли, а экскурсионные маршрутки № 24 продолжают работать, — рассказал челябинец Алексей. — Проезжали мимо места ЧП. Там ГИБДД и куча народа ходят вокруг и думают, как вытаскивать трамвай. С имеющейся у ЧелябГЭТа техникой это нереально! Как люди на смену поедут без трамваев, не знаю. Там и садоводы застряли!
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