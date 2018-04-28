«Застряли рабочие и садоводы»: движение трамваев на ЧМЗ закрыли из-за схода вагона

В Металлургическом районе из-за схода с рельсов трамвая до вечера 28 апреля закрыли движение электротранспорта в сторону Теплоприбора. Вагон повредил две электроопоры. Последствия аварии устраняют уже более семи часов. Об этом сообщают читатели 74.ru.

Сход произошёл на перегоне «Садовая — Теплоприбор» около 13:30. С рельсов съехали две тележки трамвайного вагона маршрута № 14. Движение трамваев на ЦХП по-прежнему закрыто.

— Трамваи № 10 и № 14 следуют только до ЧМК , — подтвердили 74.ru в городской службе организации движения. — Аварию пока не устранили, но обещают восстановить движение до сегодняшнего вечера.

С 15:40 на время устранения последствий аварии от ЧМК до ЦХП запустили автобусы маршрута № 36. Они курсировали с 15-минутным интервалом. Но, как сообщают пассажиры, диспетчеры конечной трамвая на ЧМК запретили водителям маршруток подъезжать к остановке.