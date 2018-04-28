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На Червишевском тракте сбили мотоциклиста
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На Червишевском тракте сбили мотоциклиста 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня вечером, 28 апреля, на пересечении Червишевского тракта и улицы Баумана в Тюмени столкнулись автомобиль Toyta и мотоцикл Honda. Авария произошла возле торгового центра «Континент».
— Предварительно, водитель легковушки поворачивал налево и не пропустил мотоцикл, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
Водитель двухколесного транспорта — молодой человек 1989 года рождения — доставлен в больницу. В результате столкновения он получил ушибы бедра и стопы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
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