На Червишевском тракте сбили мотоциклиста

Сегодня вечером, 28 апреля, на пересечении Червишевского тракта и улицы Баумана в Тюмени столкнулись автомобиль Toyta и мотоцикл Honda . Авария произошла возле торгового центра «Континент».

— Предварительно, водитель легковушки поворачивал налево и не пропустил мотоцикл, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

Водитель двухколесного транспорта — молодой человек 1989 года рождения — доставлен в больницу. В результате столкновения он получил ушибы бедра и стопы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.