На Червишевском тракте сбили мотоциклиста 

Сегодня вечером, 28 апреля, на пересечении Червишевского тракта и улицы Баумана в Тюмени столкнулись автомобиль Toyta и мотоцикл Honda. Авария произошла возле торгового центра «Континент».
— Предварительно, водитель легковушки поворачивал налево и не пропустил мотоцикл, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
Водитель двухколесного транспорта — молодой человек 1989 года рождения — доставлен в больницу. В результате столкновения он получил ушибы бедра и стопы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.