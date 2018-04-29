От удара байкер сделал сальто в воздухе: в Сети появилось видео с ДТП на Червишевском тракте

В Сети появилось видео с ДТП, которое произошло 28 апреля на пересечении Червишевского тракта и улицы Баумана. Там, предварительно, по вине водителя легковушки мотоциклист на скорости влетел в иномарку. От удара байкер перелетел через машину, несколько раз перевернувшись в воздухе. Все это успела запечатлеть камера одного из видеорегистраторов.

— Водитель двухколесного транспорта — молодой человек 1989 года рождения — доставлен в больницу. В результате столкновения он получил ушибы бедра и стопы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, — прокомментировала Анжела Борисова , начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.

ДТП на Червишевском тракте_2018-04-29 В тот же день на пересечении улиц Луначарского и Полевой столкнулись рейсовый автобус и иномарка. В результате происшествия медпомощь понадобилась пассажирке общественного транспорта.