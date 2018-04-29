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От удара байкер сделал сальто в воздухе: в Сети появилось видео с ДТП на Червишевском тракте
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От удара байкер сделал сальто в воздухе: в Сети появилось видео с ДТП на Червишевском тракте 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Сети появилось видео с ДТП, которое произошло 28 апреля на пересечении Червишевского тракта и улицы Баумана. Там, предварительно, по вине водителя легковушки мотоциклист на скорости влетел в иномарку. От удара байкер перелетел через машину, несколько раз перевернувшись в воздухе. Все это успела запечатлеть камера одного из видеорегистраторов.
— Водитель двухколесного транспорта — молодой человек 1989 года рождения — доставлен в больницу. В результате столкновения он получил ушибы бедра и стопы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, — прокомментировала Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
ДТП на Червишевском тракте_2018-04-29  В тот же день на пересечении улиц Луначарского и Полевой столкнулись рейсовый автобус и иномарка. В результате происшествия медпомощь понадобилась пассажирке общественного транспорта.
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